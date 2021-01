Очікуючи на появу дитини, багато батьків уявляють, якою ж вона народиться: починаючи від кольору очей, волосся, закінчуючи, якого зросту буде в дорослому віці. Генетика може дати відповіді на усі ці запитання.

Колір очей

Якщо у тата очі темно-карі, а у мами блакитні, то у дитини з великою ймовірністю будуть карі. Ген карих очей є домінантним, тобто сильним, а блакитний – рецесивним, тобто слабким.

Якщо в обох батьків карі очі, то навряд чи їх дитина народиться із зеленими, сірими або блакитними очима. З часом вони почнуть темніти, перетворюючись в карі. Якщо ж обоє батьків мають блакитні очі, то і малюк з великою часткою ймовірності буде мати блакитний відтінок очей.



Колір очей / Фото The Fertility Institutes​

Домінантна ознака

Якщо хоча б в одного з батьків є ямочки на щоках, ніс з горбинкою, великий, кривий або відстовбурчені вуха, то дуже велика ймовірність, що й у дитинки буде ця особливість зовнішності. Те, що люди чомусь вважають недоліками, є домінантними ознаками й з'являються у дитини. Проте це стосується тільки однієї особливість, рідше – двох.

Волосся

Ген темного волосся переважує ген світлого, оскільки його пігмент є сильним. Якщо обоє батьків – світлі, то дитинка теж народитися блондином або світло-русявим. У випадку, коли тато – яскравий брюнет, а мама – блондинка, то волосся у дитини буде темними або русявим.

Проте дитина, яка народилася від такої комбінації темноволосою, в майбутньому може мати світленьких дітей. Діти змішаних генів отримують і сильний ген батька, і слабкий матері. Пізніше, слабкий ген може "об'єднатися" зі слабким геном партнера, тому волосся майбутнього малюка може бути світлим.



Генетика / Фото Yahoo News​

Крім цього, дитина може бути зовсім не схожий на батьків, якщо успадкує "стрибаючі гени" далеких родичів. Наприклад, у сім'ї шатенів може раптом з'явитися рудий малюк. Також бувають випадки, коли у білошкірих батьків народжувався темношкірий дитина, якщо в роду навіть кілька поколінь назад були мулати.

Хвилясте чи кучеряве волосся також вважаються домінантною ознакою. Швидше за все, вона проявиться у дитини, якщо хоча б в одного з батьків є ця риса.

Зріст та вага дитини

Генетики стверджують, що зріст дитини – це середнє арифметичне зросту обох батьків. Тобто: у мами й тата, які високого зросту – такі ж діти, а у невисоких – низенькі або середнього зросту.

Проте малеча може значно перерости своїх батьків, якщо займається видами спорту, що допомагають витягнутися, наприклад, баскетболом.

Майже у 40% людей схильність до повноти або худоби передається від батьків. Це може бути як маминою "спадщиною", так і татовою. Ось тільки схильність до стрункості рідше передається дітям, ніж схильність до набору ваги.



Генетика щодо ваги / Фото One More Cup of Coffee​

Інтелект

Гени, що відповідають за когнітивні здібності, містяться в Х-хромосомі. Відповідно, якщо народиться син, він отримає свій інтелект від матері. Дочки отримують розумові здібності від обох батьків. Проте успадковується лише 40% інтелекту, решта дитина добирає в результаті виховання і навчання.

На кого схожий малюк

Хлопчики в основному схожі на матусь, а дівчатка – на татусів. Так відбувається, тому що сини успадковують від матері тільки одну Х-хромосому, яка відповідає за зовнішні дані.

А у зовнішності доньки не все так однозначно, оскільки дитина бере одну Х-хромосому від мами та ще одну від батька, тому може бути схожою на обох.

Як зрозуміти, який ген в родині є домінантним

Подивіться сімейні фото як матері, так і батька. Приділіть увагу тому, які риси найчастіше повторюються у родичів з покоління в покоління. Наприклад, кучеряве волосся, форма підборіддя, форма вилиць, форма кінчика носа і так далі. Ці риси будуть домінантними й з більшою ймовірністю виявляться у майбутньої дитини.