Пока у ребенка не наступил подростковый возраст, он не особо задумывается над тем, насколько привлекателен. Однако со временем любое нечаянно сказанное слово может изменить отношение к себе.

Источник: ТСН

Важно думать, что говорите подросткам

После замечаний подросток начинает внимательно к себе присматриваться. Он сравнивает, оценивает себя, что может привести к появлению серьезных комплексов по поводу внешности. Об этом рассказала психологиня Наталья Сидорьонок.

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Она отметила, что даже очень красивые девушки находят в себе недостатки и страдают от этого, тогда как многие представительницы прекрасного пола с довольно обычной внешностью не испытывают никаких комплексов и чувствуют себя неотразимыми. Все зависит от того, как человек воспринимает себя в окружающем мире. И здесь немалую роль играет семья.



Роль семьи / Фото Family Online Safety Institute

Что делать родителям

Не акцентировать на внешних недостатках ребенка. Например, маме не нужно говорить дочери: "Ты была бы очень симпатичная, если бы носик был меньше...".

Кроме этого, не стоит сравнивать ребенка с другими. Лучше найдите у него черты, которые можно похвалить. Ребенок будет больше обращать внимания на свои положительные качества, которые могут перевесить негативные.

Помогите подростку

Если вы видите, что ребенок очень стесняется своих прыщей, начинает сам их выдавливать и мазать всевозможными мазями, договоритесь вместе сходить к врачу-дерматологу, чтобы узнать, как правильно ухаживать за кожей лица. Это вселяет оптимизм и надежду, что с проблемой можно справиться.

Если, например, есть лишние килограммы, посоветуйтесь с диетологом и вместе разработайте диету, запишите ребенка на фитнес и тому подобное. Чтобы ребенку самому не было трудно, можно присоединиться к нему.



Поддержите подростка / Фото Parenting NI

Не стесняйтесь рассказать ребенку о своих проблемах в его возрасте. Поделитесь, как нервничали и волновались из-за собственных недостатков, а впоследствии оказалось, что эти недостатки вовсе не помешали вам выстроить карьеру и удачно выйти замуж. И теперь о них вспоминаете только с улыбкой. Ребенок поймет, что не одинок в своих переживаниях.

Некоторые родители придумывают ребенку прозвища, которые акцентируют внимание на недостатках: "Моя булочка" или "Мишка-Топтыжка". Они хоть и ласковые, но бьют по гордости очень больно.

Кроме этого, старайтесь отвлечь ребенка от мыслей о внешности. Для этого можете записать его в спортивную секцию, на плавание, рисование. Хобби поможет подростку реализовать свои способности, придаст уверенности в себе, повысит самооценку и мысли о внешности отойдут на задний план.

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Можете привести пример истории известной звезды шоу-бизнеса о том, как "серая мышка" превратилась в успешную певицу, модель, киноактрису. Таких историй действительно много и о них надо рассказывать детям как о примерах из реальной жизни. Если стремиться к своей цели, то трудности и препятствия можно преодолеть.