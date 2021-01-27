Часто, желая ребенку только лучшего, родители выстраивают границы, которые на самом деле вредят малышу. Такие запреты могут привести к развитию комплексов и даже угрозе безопасности.

Источник: 4mamas

► Секреты от родителей

Если у ребенка будут секреты от родителей, то это совсем никак не повлияет на уровень доверия к взрослым. Не стоит давить на малыша, если его что-то беспокоит.

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Вместо этого лучше спросить: "Я вижу, что ты грустишь. Что случилось?". Если сразу ребенок не захочет рассказывать, дайте ему на это время и он обязательно все объяснит.

► Говорить взрослым "нет"

Ребенок должен иметь личное мнение и возможность принимать решения. Заставлять ребенка постоянно соглашаться со всем – неправильно. "Удобный" ребенок – это тот, который не учится быть самостоятельным. Этот запрет еще и может угрожать безопасности. Именно поэтому говорить "нет" это важная вещь.

► Иметь воображаемого друга

Примерно 40% детей имеют воображаемых друзей. К этому не нужно относиться критически, а лучше воспринимать с юмором. Если у ребенка отсутствуют проблемы с общением с реальными друзьями, то потребность в воображаемом друге вскоре пройдет.



Говорить "нет"​ / Фото Raising Children Network

► Портить вещи

Это плохая привычка, однако родители после отчитывания ребенка за сломанную игрушку сразу же покупают новую на смену. Научите отвечать за свои действия. Что-то испортил? Пусть накапливает один на новую вещь.

► Жадничать

Большинство родителей заставляют ребенка делиться собственными игрушками, без желания самого малыша. Быть немного жадным – нормально. Не иметь желания отдавать любимую вещь – нормально. Научите правильно отказывать: "Прости, сейчас я хочу поиграть этой игрушкой". Или научите взаимного обмена, где все получат желаемое.



Жадничать / Фото HelpGuide

► Гневаться

Испытывать негативные эмоции – вполне естественно. Не запрещайте ребенку выражать их. Другое дело, научить ребенка владеть своими чувствами, направляя их в нужное русло.

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Не запрещайте то, благодаря чему формируется личность ребенка. Каждый запрет включает в себя важные навыки. Важно помочь ребенку их раскрыть и развить.