Во время новогодних праздников люди устраивают семейные ужины и обмениваются подарками с родными. Однако пара из США получила от свекрови не поздравительную открытку, а "счет".

Блогерша с ником sageandwine на своей странице в ТикТок рассказала, что свекровь расписала в открытке о всех подарках, которые она сделала паре в 2020 году.

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Оказалось, что женщина ежегодно высылает такие списки и не обращает внимания на то, что такое поведение кажется токсическим молодоженам.

В 2020 году свекровь подписала открытку так: "С Рождеством. Получили большое одеяло Xfinity за 112,40 долларов. Счет оплачен. 584,89 долларов в счете за электричество! 697,29 долларов + подарок. Счастливого Рождества".

Смотрите видео: какую открытку прислала свекровь

Такая ситуация оказалась знакома многим, ведь девушки в комментариях вспоминали, как свекрови пытались испортить их отношения. Например, могли давить на жалость или шантажировать сыновей.

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Комментаторы решили, что единственное правильное решение – полностью отказаться от помощи свекрови и ограничить с ней контакты.