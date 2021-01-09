Джеймі Найленд замість свого батька Річарда виплатив іпотеку за будинок. Реакцію чоловіка блогер зняв на відео та розмістив у соціальних мережах.

Ролик у TikTok швидко зібравши велику кількість переглядів та коментарів.

Цікаво Захопився грою та змусив маму виплачувати кредит: до чого призвела залежність 6-річного хлопчика

На відео Джеймі Найленд віддав батькові ключі від будинку. "Я щойно зателефонував у банк і виплатив все до копійки по іпотеці. Тепер увесь цей дім твій. Клянуся! Ти працював все своє життя, а тепер можеш вийти на пенсію", – додав хлопець.

Батько думав, що син жартує й усе це розіграш, тому не одразу повірив у правдивість слів. Коли ж усвідомив, що син не обманює, розплакався.

"Ти найкращий син у світі. Я залишу тобі цей будинок у спадок. Отож він і твій теж", – відповів Річард, перш ніж повернути ключі своєму синові.

Дивіться відео: реакція батька на оплату іпотеки