Під час новорічних свят люди влаштовують сімейні вечері та обмінюються подарунками з рідними. Проте пара зі США отримала від свекрухи не привітальну листівку, а "рахунок".

Блогерка з ніком sageandwine на своїй сторінці у ТікТок розповіла, що свекруха розписала у листівці всі подарунки, які вона зробила парі у 2020 році.

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Виявилося, що жінка щороку висилає такі списки та не звертає уваги на те, що така поведінка здається токсичною молодому подружжю.

У 2020 році свекруха підписала листівку так: "З Різдвом. Отримали велику ковдру Xfinity за 112,40 доларів. Рахунок сплачено. 584,89 долара у рахунку за електрику! 697,29 долара + подарунок. Щасливого Різдва".

Дивіться відео: яку листівку прислала свекруха

Така ситуація виявилася знайома багатьом, адже дівчата у коментарях пригадували, як свекрухи намагалися зіпсувати їх стосунки. Наприклад, могли тиснути на жалість або шантажувати синів.

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Коментатори вирішили, що єдине правильне рішення – повністю відмовитися від допомоги свекрухи та обмежити з нею контакти.