Сара Истер из США специализируется на семейных фотосессиях и не забывает делать кадры своих сыновей. Она не заставляет детей позировать, а снимает их незаметно.

Женщина заметила, что дети быстро взрослеют и меняются, поэтому она решила, что будет их фотографировать каждый день. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

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Мать вспомнила, что очень быстро отказалась от попыток заставить сыновей позировать. На таких кадрах они были не похожи на себя. Она хотела, чтобы на фото дети были собой, потому что именно такими Сара хотела их запомнить.

Я буду смотреть на эти фотографии через год и буду замечать, что изменились не только мальчики, но и их игрушки, комнаты, игры, манера поведения. Постоянно пытаюсь уловить что-то, пока они не изменились,

– пояснила Сара Истер.

"Они должны иметь то, чем потом смогут поделиться со своими детьми и внуками. Я хочу, чтобы они увидели себя такими, какими вижу их я на тех снимках. Какие они дикие, изобретательные, смешные, добрые, любящие, щедрые. Надеюсь, они увидят все благодаря фото", – добавила Истер.

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По ее словам, то, что "весело" для ребенка и выглядит красиво на фотографиях, на самом деле означает противоположное для родителей. "Наш дом, как правило, в зоне катастрофы и уровень хаоса у нас тоже постоянный", – сообщила Сара Истер.

Смотрите фото, которые сделала Сара Истер: