Для ребенка с аутизмом семейная фотосессия может оказаться очень стрессовой. Так произошло с 8-летним Леви из США.

Мама Саманта Бишоп вспомнила, что для мальчика много всего может показаться довольно сложным процессом. Например, чтобы сделать фото, нужно его долго уговаривать. Об этом она рассказала изданию BBC.

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Леви очень застенчивый, поэтому во время фотосессий, когда нужно позировать перед камерой, он чувствовал себя некомфортно. Чем дольше это все продолжалося, тем больше он начинал волноваться.

Ему это не нравилось, а улыбки выходили ложные и вынужденные. С 5 тысяч фотографий могло выйти только 10 хороших,

– объяснила Саманта Бишоп.

Однажды Леви предложил одеться своим любимым героем и мама согласилась. Кроме этого к кадрам присоединилась двоюродная сестра и лучшая подруга мальчика – Лола. "Ему это очень понравилось, он хохотал и был невероятно счастливым", – вспомнила Саманта Бишоп.

Когда женщина разместила фото в интернете, родители раскритиковали ее за то, что она акцентировала на том, что в Леви аутизмом.

"Я выбрала радоваться его "ярлыкам "и учить его использовать их как свое преимущество, а не считать препятствием", – пояснила Саманта.

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Она отметила, если бы родители давали детям возможность быть собой, все было бы хорошо. Им не нужны идеальная улыбка или миг. Если их ребенок счастлив, они получат те фото, которое хотят.

Аутизм (расстройства аутистического спектра (РАС) – это состояние, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся врожденным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Его невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни.

Смотрите кадры с фотосессии: