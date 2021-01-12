Итальянский фотограф Массимо Бьетти путешествует по миру и делает впечатляющие фото. Среди всех его работ особыми являются портреты людей, которые рассказывают свои истории.

Издание Bored Panda собрало фото, которые помогают понять, как выглядит детство в разных уголках мира.

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Массимо Бьетти исследовал такие страны, как Норвегия, Индия, Россия, Папуа-Новая Гвинея, Эфиопия, Малайзия, Вануату и многие другие. Все для того, чтобы найти незабываемые лица и продемонстрировать честную реальность детства.

Фотограф объяснил, что во многих частях мира малышей все еще лишают детства из-за бедности, проблем со здоровьем, отсутствия образования, детского труду, ранних браков или насилия.

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Смотрите кадры фотографа Массимо Бьетти: