Сара Істер зі США спеціалізується на сімейних фотосесіях та не забуває робити кадри своїх синів. Вона не змушує дітей позувати, а знімає їх непомітно.

Жінка помітила, що сини швидко дорослішають і змінюються, тому вона вирішила, що буде їх фотографувати щодня. Про це вона розповіла у своєму інстаграмі.

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Мати пригадала, що дуже швидко відмовилася від спроб змусити синів позувати. На таких кадрах вони були не схожі на себе. Вона хотіла, щоб на фото діти були собою, тому що саме такими Сара хотіла їх запам'ятати.

Я дивитимуся на ці фотографії через рік і помічатиму, що змінилися не тільки хлопчики, а і їх іграшки, кімнати, ігри, манера поведінки. Постійно намагаюся вловити щось, поки вони не змінилися,

– пояснила Сара Істер.

"Вони повинні мати те, чим потім зможуть поділитися з власними дітьми та внуками. Я хочу, щоб вони побачили себе такими, якими бачу їх я на тих знімках. Які вони дикі, винахідливі, смішні, добрі, люблячі, щедрі. Сподіваюся, вони побачать це все завдяки фото", – додала Істер.

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За її словами, те що "весело" для дитини і має гарний вигляд на світлинах, насправді означає протилежне для батьків. "Наш будинок, як правило, в зоні катастрофи та рівень хаосу у нас теж постійний", – повідомила Сара Істер.

Дивіться фото, які зробила Сара Істер: