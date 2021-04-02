Часто родители совершают одну и ту же распространенную ошибку – делают что-то вместо ребенка, хотя на самом деле должны только вместе с ним, если он действительно нуждается в помощи. Иначе они ставят самостоятельность и ответственность малыша под угрозу.

• "Это ты виновата"

Часто родители помогают, а точнее сами делают за ребенка, например, домашнее задание. Когда же малыш приносит плохую оценку, то может винить в этом взрослых.

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Все это вполне справедливо, ведь родители сами согласились сделать это вместо ребенка. Поэтому маме и папе нужно запомнить, что так делать не нужно. Можно помогать и направлять, при необходимости. Однако отвечать за действия должен ребенок.

• "Я так хочу"

С рождением малыша родители начинают крутиться вокруг него. Поэтому неудивительно, что ребенок однажды будет кричать родным "Я так хочу!" и требовать воплотить его желания.



Дети требуют воплотить их желания / Фото Best Life​

Нужно научить малыша уважать потребности других и не пересекать личных границ. У родителей также есть желание, не нужно их игнорировать.

• "А ты мне за это купишь..."

Побуждая ребенка к определенным нежелательным им действиям, родители иногда пытаются его чем-то порадовать: купить сладости, новую игрушку, дать поиграть в планшете на 30 минут больше. Как результат, материальная мотивация становится для ребенка ключевой. Ищите другие способы поощрить ребенка. Он не должен видеть в родителях "копилку" с удовольствием его капризов.

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• "Сделай, потому что мне будет плохо"

Не нужно решать вместо ребенка все конфликты и сложные ситуации. Их решение – это подготовка к самостоятельной жизни. Ведь мы все хотим, чтобы дети в будущем были интересными и развитыми взрослыми.