Боевые искусства позволяют детям получать огромную пользу для физического и личностного развития. Почему еще стоит водить ребенка на такие занятия – читайте в материале.

Какая польза для детей

• Улучшают концентрацию и самодисциплину

Занятия боевыми искусствами обычно начинаются с поклона мастеру и упражнений на разминку. Затем дети тренируют различные навыки, в частности удары руками и ногами. Все эти упражнения требуют концентрации и самодисциплины.

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• Превосходная спортивная форма

Дети улучшают физическую форму, делая разминку, которая предусматривает прыжки, растяжку, отжимания и другие упражнения, которые необходимы для овладения боевыми искусствами. Эти упражнения укрепляют мышцы и дозировано нагружают сердечно-сосудистую систему.



Занятия для детей / Фото unitedxma​

• Учатся самообороны

Большинство спортивных экспертов в своих программах обучения делают акцент на самооборону. И хотя навыки в различных единоборствах могут отличаться, в результате систематических тренировок дети приобретают замечательного умение защищать себя.

• Развивают командный дух

Маленькие спортсмены учатся заниматься не только самостоятельно, но и вместе со своими тренерами и детьми. Они помогают друг другу осваивать новые приемы и достигать целей на спаррингах и других спортивных мероприятиях.

Какие у родителей часто задаваемые вопросы

1. Когда ребенку следует начинать заниматься

Начинать изучение боевых искусств стоит с 6 лет. Ведь к этому возрасту они приобретают способность контролировать собственные удары руками, ногами и повороты тела.



Контролировать удары / Фото umafdojo​

Некоторые школы единоборств предлагают обучение для детей младшего возраста. Однако их программы, как правило, ориентированы на игровую форму занятий.

2. Как правильно выбрать вид единоборства

Специалисты рекомендуют выбирать те школы, которые строго придерживаются традиционных принципов конкретного боевого искусства. Ребенок получит больше пользы в школах, обучающих чистого единоборства.

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3. Может ли обучение боевого искусства побудить к насилию

Боевые искусства помогают научиться самодисциплине, а не насилия. Большинство школ боевых искусств учат детей ненасильственных навыков разрешения конфликтов и подчеркивают важность недопущения физического противостояния.