Часто батьки здійснюють одну й ту ж поширену помилку – роблять щось замість дитини, хоча насправді повинні тільки разом із нею, якщо вона дійсно потребує допомоги. Інакше вони ставлять самостійність та відповідальність малюка під загрозу.

• "Це ти винна"

Часто батьки допомагають, а точніші самі роблять за дитину, наприклад, домашнє завдання. Коли ж малюк приносить погану оцінку, то може звинувачувати у цьому дорослих.

Цікаво Правила та заборони: як привчити дитину до дисципліни без сліз

Усе це цілком справедливо, адже батьки самі погодилися зробити це замість дитини. Тому мамі та татові потрібно запам'ятати, що так робити не потрібно. Можна допомагати та скеровувати, за потреби. Проте відповідати за дії має дитина.

• "Я так хочу"

З народженням малюка батьки починають крутитися навколо нього. Тому не дивно, що дитина одного дня буде кричати рідним "Я так хочу!" та вимагати втілити її бажання.

Діти вимагають втілити їх бажання / Фото Best Life

Потрібно навчити малюка поважати потреби інших та не перетинати особистих кордонів. У батьків також є бажання, не потрібно ними нехтувати.

• "А ти мені за це купиш…"

Спонукаючи дитину до певних небажаних нею дій, батьки подекуди намагаються її чимось потішити: купити солодощі, нову іграшку, дати погратися у планшеті на 30 хвилин більше. Як результат, матеріальна мотивація стає для дитини ключовою. Шукайте інші способи заохотити дитину. Вона не має бачити у батьках "скарбничку" із задоволення її примх.

Важливо Спонукають до насильства чи самозахисту: як на дитину впливають бойові мистецтва

• "Зроби, бо мені буде погано"

Не потрібно розв’язувати замість дитини всі конфлікти та складні ситуації. Їхнє розв’язання — це підготовка до самостійного життя. Адже ми всі прагнемо, щоб діти у майбутньому були цікавими та розвиненими дорослими.