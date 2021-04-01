Родители должны понимать, что правила для ребенка – это не запреты и ограничения или удобство для взрослых. Важнейшая их роль – безопасность и комфорт ребенка.

Давайте план действий, а не запреты

Фразы, которые начинающиеся с "не", у детей вызывают сопротивление, печаль и другие негативные чувства.

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Родителям нужно поставить себя на место ребенка. Например, вы заняты чем-то увлекательным, но вдруг вам говорят, что надо немедленно это завершать делать. Какими будут ваши чувства? Как будто праздник кончился.



Давайте план действий / Фото Talking Parents​

Именно поэтому родителям нужно планировать вместо ребенка, чтобы потом он научился делать это сам. Например, "Возьми игрушечного кота. Его можно тянуть за хвостик, а нашему больно, поэтому дай ему покой", "Давай помогу тебе убрать провода. Играть с ними запрещено, потому что они опасны", "Расскажи, что ты хочешь. Когда ты кричишь я не понимаю тебя".

Фразу нужно начинать с желания ребенка

Это может быть такая фраза, как: "Тебе хочется еще поиграть на улице, но нам пора домой". Так родители демонстрируют ребенку, что понимают его желания и цели.

Основные проблемы возникают тогда, когда сыну или дочери кажется, что взрослые не понимают, что они делают или просят, или насколько это привлекательно для них.

Если ребенок хочет что-то добавить к тому, объяснить, вы должны всегда давать такую возможность. Пусть это будет на эмоциях. Если он кричит, попросите говорить тише и разборчивее, чтобы вы могли понять. Все это тоже дает почувствовать ребенку, что его слышат и понимают.



Начинать с желания ребенка / Фото Yale Medicine​

Сначала поддержите инициативу

Когда малыш сделает что-то необычное, новое для него, скажите: "Ух ты! Вот как ты теперь можешь! Ты молодец!". Оцените новое достижение, находку, красоту идеи. И только после этих фраз подскажите, как сделать это безопасно или, если идея достаточно опасна, подскажите аналогичную. Так способствуете тому, что здоровый исследовательский инстинкт вашего ребенка получает правильную, разумную реализацию.

Вовремя реагируйте

Не стоит что-то запрещать, если малыш только приближается к дивану с фломастерами в руках. Наблюдайте за тем, что происходит. Реагируйте только тогда, когда есть на что реагировать. Иначе вы не даете возможности попрактиковаться в соблюдении правил и самостоятельном решении несложных проблем.



Вовремя реагируйте / Фото Nashville Parent​

Возможно, ребенок хочет постучать фломастерами по дивану. Возможно, они играют роль волшебных палочек. Возможно, ребенок недавно усвоил правило и сама скажет "Нельзя здесь рисовать" и ожидает похвалы, которую, конечно, надо предоставить. Если вы реагируете заранее, вы лишаете ребенка и этого удовольствие, и самостоятельности.

Вкладывать в запрет много эмоций

Если малыш ударил кого-то или взял чужую вещь в школе, родителям начинает казаться, что все вокруг осуждают их как плохих родителей. Все негативные чувства мы направляем на ребенка. Кажется, если он увидит, как нас ужасает или огорчает его поступок, он запомнит навсегда, что так нельзя.

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Лучше скажите спокойно: "Я запрещаю это делать". Если мама или папа начинают злиться или слишком много говорить о плохом поступке своего ребенка, он запечатлевается в сознании ребенка как нечто очень значительное, зловещее. Как будто он – вор, с которым едва справляются родители. Появляются сомнения в том, что они держат ситуацию под контролем.