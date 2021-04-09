Авантюрные влюбленные для своих свадебных фотосессий захотели чего-то смелого и экстремального. От поездки на Сафари до подвесной площадки. Какие еще экстремальные свадьбы устраивали влюбленные – читайте в материале.

Фотограф Чарльтон Черчилль тренировался целый год для приключенческих свадеб. Одним из таких было у Эшли и Джеймса в Базовом лагере Эвереста.

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"Я не хотел, чтобы что-то препятствовало успеху. Путешествие заняло у нас 10 дней пеших прогулок и сна при морозе. Эшли и Джеймс не только упорно работали над своими фотографиями, но они устроили одну из самых уникальных свадеб на земле", – сообщил фотограф.



Эшли и Джеймс / Фото Charleton Churchill​

Завзятые лыжники Кэмпбелл и Кортни проезжали примерно 100 дней в году на лыжах, поэтому и решили жениться на склонах. "Мы планировали большую свадьбу в Колорадо, но планирование вышло из-под контроля, потому что список гостей был длиной в километр", – вспомнил Кэмпбелл.

Тогда пара и решила с самой близкой семьей поехать в горы и устроить потрясающую свадьбу на лыжах.



Свадьба на лыжах / Фото Campbell Levy​

Ероен и Сандра не только были одним из первых, кто принял участие в "Браке в небе", но они также первые, кто поженился на подвешенной над землей площадке.



"Брак в небе" / Фото Marriage in the Sky

Бриттани и Ник всегда наслаждались зимой на сноуборде, поэтому решили использовать день своей свадьбы, как еще один повод для выхода на склоны.

"Попробовать сделать великолепный портрет жениха и невесты, было интересным вызовом", – вспомнил фотограф.



Свадьба на сноуборде / Фото The Foxes Photography​

В день своей свадьбы скалолазы Крис и Сиржи сели на две гондолы, прошли несколько миль и поднялась на 620 метров к вершине. Вместе с ними это сделали пастор и фотографы. "Это, безусловно, была наиболее физически требовательное приключение, которое мы когда-либо фотографировали", – добавили фотографы.



Фотосессия на вершине / Фото The Foxes Photography​

Лорна и Эд вместе с фотографом отправились на сафари, надеясь, что смогут увидеть жирафа. "Путешествовать на джипе вместе со свадебной группой было так весело, проезжая мимо местные деревни и видя слонов и жирафов. Благодаря рейнджерам удалось найти идеальное место с животными для кадра", – отметила фотограф Кэри Нэш.



Сафари / Фото Carey Nash Photography​

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Ори и Марк выбрали для фотосессии тематику походов, то есть то, что они больше всего любят делать вместе. Взяв с собой фотографа, пара провела 3 дня, путешествуя по всем частям Атаками.