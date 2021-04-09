Авантюрні закохані для своїх весільних фотосесій захотіли чогось сміливого та екстримального. Від подорожі до Сафарі до підвісного майданчика. Які ще найекстримальніші весілля влаштовували закохані – читайте у матеріалі.

Фотограф Чарльтон Черчілль тренувався цілий рік для пригодницьких весіль. Одним з таких було в Ешлі та Джеймса в Базовому таборі Евересту.

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"Я не хотів, щоб щось перешкоджало успіху. Подорож зайняла у нас 10 днів піших прогулянок і сну при морозі. Ешлі та Джеймс не тільки наполегливо працювали над своїми фотографіями, але вони влаштували одне з найбільш унікальних весіль на землі", – повідомив фотограф.

Ешлі та Джеймс/ Фото Charleton Churchill

Завзяті лижники Кемпбелл і Кортні проїжджали приблизно 100 днів на рік на лижах, тому вирішили одружитися на схилах. "Ми планували велике весілля в Колорадо, але планування вийшло з-під контролю, бо список гостей був довжиною в кілометр", – пригадав Кемпбелл.

Тоді пара й вирішила з найближчою родиною поїхати в гори та влаштувати приголомшливе весілля на лижах.

Весілля на лижах / Фото Campbell Levy

Єроен та Сандра не тільки були одними з перших, хто взяв участь у "Шлюбі в небі", але вони також перші, хто одружився на підвішеному над землею майданчику.



"Шлюб в небі" / Фото Marriage in the Sky

Бріттані та Нік завжди насолоджувались зимою на сноуборді, тому вирішили використати день свого весілля, як ще один привід для виходу на схили.

"Спробувати зробити чудовий портрет нареченого та нареченої, було цікавим викликом", – пригадав фотограф.

Весілля на сноуборді / Фото The Foxes Photography

У день свого весілля скелелази Кріс та Сіржі сіли на дві гондоли, пройшли кілька миль і піднялася на 620 метрів до вершини. Разом з ними це зробили пастор та фотографи. "Це, безумовно, була найбільш фізично вибаглива пригода, яку ми коли-небудь фотографували", – додали фотографи.

Фотосесія на вершині / Фото The Foxes Photography

Лорна та Ед разом з фотографом вирушили на Сафарі, сподіваючись, що зможуть побачити жирафа. "Подорожувати на джипі разом із весільною групою було так весело, проїжджаючи повз місцеві села та бачачи слонів та жирафів. Завдяки рейнджерам вдалося знайти ідеальне місце з тваринами для кадру", – зазначила фотограф Кері Неш.

Сафарі / Фото Carey Nash Photography

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Орі та Марк обрали для фотосесії тематику походів, тобто те, що вони найбільше люблять робити разом. Взявши із собою фотографа, пара провела 3 дні, подорожуючи по всіх частинах Атаками.