Мужчина несколько раз пытался сделать любимой предложение в популярном Диснейленде, однако она постоянно убегала. Почему у девушки была такая реакция – читайте в материале.

На видео, которое Келли размесили у себя в социальной сети Тикток видно, как ее муж неоднократно вставал на одно колено, тем самым шутя со своей жены.

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Это происходило на фоне замков, во время вечернего представления, когда возвращались с фуд-кортов, в очередях на аттракционы, в ресторане.

Кроме этого, мужчина пытался привлекать внимание людей вокруг, объявляя о том, что хочет сказать любимой 3 важных слова. Все это время у девушки была одна главная реакция – бегство.

Смотрите видео: как муж подшучивал над Келли

Пользователи Тикток просмотрели видео более 4,5 миллиона раз. Они отметили, что шутка была удачными, а реакция девушки – лучшая, которая может быть в этой ситуации.

Однако всех интересовал один вопрос: как мужчина на самом деле предложил Келли выйти замуж?

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Девушка рассказала, что один из главных моментов в жизни произошел в присутствии только их двоих. Келли добавила, что именно так она и мечтала, а шутки в людных местах и ее реакция – веселят мужчину.