Невеста упала во время свадебного танца: какая была неожиданная реакция жениха – видео
Пользовательница социальной сети Тикток поделилась милым моментом со своей свадьбы. Влюбленные танцевали, когда вдруг невеста неудачно упала. Почему жених не помог подняться – читайте в материале.
Источник:Тікток
В ролике, который опубликовала девушка, видно, что они с мужем смотрели их первый свадебный танец.
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Молодожены беззаботно выполняли номер и всю необходимую хореографию, как что-то пошло не плану, – неожиданно невеста упала на пол.
Да, я все еще люблю этот момент, который был 3 года назад,
– подписала блогерша под роликом.
Девушка не растерялась и стала танцевать, но уже лежа на полу. Однако мужчина продолжил ходить вокруг невесты и не знал что делать в этой ситуации.
Вместо того чтобы помочь девушке подняться, мужу пришла идея получше. Через несколько секунд он присоединился к танцу любимой на полу.
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Видео милого поступка жениха стало популярным в социальных сетях и набрало более 4 миллионов просмотров.
Смотрите видео танца молодоженов:
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