Пользовательница социальной сети Тикток поделилась милым моментом со своей свадьбы. Влюбленные танцевали, когда вдруг невеста неудачно упала. Почему жених не помог подняться – читайте в материале.

В ролике, который опубликовала девушка, видно, что они с мужем смотрели их первый свадебный танец.

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Молодожены беззаботно выполняли номер и всю необходимую хореографию, как что-то пошло не плану, – неожиданно невеста упала на пол.

Да, я все еще люблю этот момент, который был 3 года назад,

– подписала блогерша под роликом.

Девушка не растерялась и стала танцевать, но уже лежа на полу. Однако мужчина продолжил ходить вокруг невесты и не знал что делать в этой ситуации.

Вместо того чтобы помочь девушке подняться, мужу пришла идея получше. Через несколько секунд он присоединился к танцу любимой на полу.

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Видео милого поступка жениха стало популярным в социальных сетях и набрало более 4 миллионов просмотров.

Смотрите видео танца молодоженов: