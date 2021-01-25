Когда дети рождаются, взрослые сразу пытаются понять, на кого похож малыш. Со временем это сходство может стать настолько очевидным, будто кто-то скопировал конкретный генетический код кого-то из родственников.

Издание Bored Panda собрало фотографии людей, которые очень похожи на своих родителей, бабушек или даже прадедушек.

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Однако не только ближайшие родственники могут быть идентичны, но и незнакомцы. Многие чувствовали удивительное понимание того, что видели человека похожего на себя. Это могло быть совсем не сумасшедшим стечением обстоятельств.

Генетик Артур Боде из Медицинского колледжа Бэйлора сообщил, что в похожих друг на друга людей общих генов точно больше, чем в непохожих. Хотя к родным братьям им еще далеко.

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По его мнению, одни и те же гены чаще всего встречаются у людей с одной популяции. Вполне возможно, что ваш двойник живет не на другом конце Земли, а разгуливает рядом по улицам.

Смотрите фото похожих между собой родственников: