Девочка Майя появилась на свет с разными цветами волос и кожи на лбу. Молодую мать это ничуть не смутило, ведь сама Талита, а также ее дедушка, мать, тетя, двоюродные братья и сестры родились с такой особенностью.

Это генетическое заболевание пиебалдизм или неполный альбинизм. Через него некоторые участки кожи и волос человека выглядят светлее из-за отсутствия в них меланоцитов, вырабатывающих меланин. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Оказалось, что мать Майи, 43-летняя Талил, стеснялась своих седых волос до 20 лет.

Я пыталась скрыть свои седые волосы. Я прятала его по другим прядями и боялась, что люди будут издеваться надо мной,

– вспомнила Талита.

"Вскоре я поняла, что на самом деле уникальна. Я хочу подать этот пример Майи. Сейчас люди всегда останавливают нас, чтобы сказать, какая она (Майя – 24 канал) особая", – добавила Талита.

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Хотя девочка еще совсем маленькая, она уже любит своего двойника – диснеевскую злодейку Круэллу Де Виль из мультфильма "101 далматинец".

Смотрите фото маленькой Майи: