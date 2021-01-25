Коли діти народжуються, дорослі одразу намагаються зрозуміти, на кого схоже маля. З часом ця схожість може стати настільки очевидною, ніби хтось скопіював конкретний генетичний код когось з родичів.

Видання Bored Panda зібрало світлини людей, які дуже подібні на своїх батьків, бабусь чи навіть прадідусів.

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Проте не тільки найближчі родичі можуть бути схожі, а й незнайомці. Багато хто відчував дивовижне розуміння того, що бачив людину подібну на себе. Це могло бути зовсім не шаленим збігом обставин.

Генетик Артур Боде з Медичного коледжу Бейлора повідомив, що у схожих одне на одного людей загальних генів точно більше, ніж у несхожих. Хоча до рідних братів їм ще далеко.

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На його думку, одні й ті ж гени найчастіше зустрічаються у людей з однієї популяції. Цілком можливо, що ваш двійник живе не на іншому кінці Землі, а розгулює вулицями поруч.

Дивіться фото схожих між собою родичів: