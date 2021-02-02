На 19 день рождения дочери родители решили устроить для нее праздник. Однако дома не оказалось свечи с нужной цифрой, поэтому взрослые решили сделать все с креативом.

Источник: Reddit

Отец рассказал, что из-за пандемии COVID-19, которая заполонила мир, дочь не смогла отпраздновать свой 19 день рождения с друзьями.

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Родители решили помочь девушке и устроили для дочери маленький семейный праздник. Однако получилось не все так, как они запланировали.

На торте для именинницы, вместо одной цифры были две – 18 и 20. Таким методом родители решили выкрутиться из ситуации, когда оказалось, что дома нет ни одной свечи с цифрой 9.



Торт именинницы / Фото Reddit

"Моей дочери исполнилось 19 лет. Мы использовали все свечи, что были у нас под рукой", – подписал папа фото улыбающейся дочери.

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Пост с идеей родителей быстро стал популярным. Некоторые пользователи начали размышлять, как бы они смогли выйти из такой ситуации. А другие отметили, что на фото между свечей – 19-летняя девушка, поэтому математический ряд сложился.