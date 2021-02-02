На 19 день народження доньки батьки вирішили влаштувати для неї свято. Проте вдома не виявилося свічки з потрібною цифрою, тому дорослі вирішили зробити усе з креативом.

Джерело: Reddit

Батько розповів, що через пандемію COVID-19, яка заполонила світ, донька не змогла відсвяткувати свій 19 день народження з друзями.

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Батьки вирішили допомогти дівчині та влаштували для доньки маленьке сімейне свято. Проте вийшло не все так, як вони запланували.

На торті для іменинниці, замість однієї цифри було дві – 18 і 20. Таким методом батьки вирішили викрутитися з ситуації, коли виявилося, що вдома немає жодної свічки з цифрою 9.



Торт іменинниці / Фото Reddit​

"Моїй доньці виповнилося 19 років. Ми використовували всі свічки, що були у нас під рукою", – підписав тато фото усміхненої доньки.

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Пост з ідеєю батьків швидко став популярним. Деякі користувачі почали роздумувати, як би вони змогли вийти з такої ситуації. А інші зазначили, що на фото між свічок – 19-річна дівчина, тому математичний ряд склався.