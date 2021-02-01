Мальчик тронул родителей, когда отказался от подарка и попросил передать его другому ребенку. Какая причина – читайте в материале.

Источник: Good News Network

Американская семья Бойер на зимние праздники решили устроить празднование не только для себя. Супруги узнали о мальчике, у которого от рака умер дедушка. Ребенка, а также его братьев и сестер теперь воспитывает одна бабушка.

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Джейсон и Сэнди Бойер заглянули в список желаний мальчика и увидели, что первым в списке был – гироскутер. Пара рассказала об этом своему 9-летнему сыну Хадсону, который имел такую ​​же мечту. Однако, услышав историю, мальчик согласился, чтобы Санта-Клаус отдал его подарок другому ребенку.



Семья Бойер / Фото Good News Network​

Родители думали, что сын скоро забудет свое обещание, пока не получили письмо от Хадсона. В нем он просил Санта-Клауса, чтобы тот отдал гироскутер другому мальчику.

"Дорогой Санта, я планирую отдать мой рождественский подарок маленькому ребенку, который живет только с его бабушкой. Я хочу отдать ему гироскутер. Можешь помочь мне с этим? От Хадсона", – написал мальчик.

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Джейсон и Сэнди были тронуты, поэтому решили, что двое детей должны обязательно получить свой желанный подарок.