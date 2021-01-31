Папа с дочкой воспроизводят кадры из известных фильмов: курьезные фото
Алекс Зейн находился дома вместе с 5-летней дочерью Матильдой. Когда девочка залезла на игрушечный автомобиль, мужчина словно увидел сцену из фильма и решил ее воспроизвести.
Источник: Daily Mail
Отец сделал снимок и отправил другу, который является профессиональным фотографом, чтобы тот добавил нужных эффектов. После этого Алекс опубликовал фото в фейсбук.
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В социальных сетях на кадр обратили внимание даже незнакомцы, после чего у Зейна возникла идея. Он предложил дочери воспроизводить сцены из фильмов, и девочка согласилась.
"Реакция невероятная. Мы думали, что, возможно, эти фото могут понравиться нашим друзьям и родственникам. Однако тот факт, что незнакомые люди наслаждаются ими, невероятный", – прокомментировал Алекс Зейн.
Первое время папа и дочь делали по одной фотографии в день, публикуя их в инстаграме. Однако затем замедлили темп и начали публиковать по одному снимку в неделю.
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