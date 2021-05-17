На видео, которое опубликовали родители малыша, видно, что папа поднес сына к коробке, перевязанной синим бантом.

Интересно 70 тысяч долларов за спасение дочери: каким способом мать решила отблагодарить незнакомца

В то же время мама Фрема объяснила, что это его подарок на день рождения и предложила ему открыть его. Как оказалось, в середине скрывался щенок.

Мальчик сначала застыл от удивления, а потом засмеялся. Уже через несколько минут Фрем и его новый друг весело играли на полу.

Комментаторов растрогали игры малыша и щенка: "Этот смех маленького ребенка. Я надеюсь, что у них будет очень долгая и счастливая совместная жизнь", "Просто блестяще! Здесь чуть не расплакался взрослый мужчина. И я достаточно мужественный в реальной жизни".

Читайте также "Снежные ангелы" из соли и сахара: как 3-летние близнецы помогли маме с уборкой – видео

Смотрите видео встречи малыша со щенком: