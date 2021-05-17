На видео, которое опубликовали родители малыша, видно, что папа поднес сына к коробке, перевязанной синим бантом.
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В то же время мама Фрема объяснила, что это его подарок на день рождения и предложила ему открыть его. Как оказалось, в середине скрывался щенок.
Мальчик сначала застыл от удивления, а потом засмеялся. Уже через несколько минут Фрем и его новый друг весело играли на полу.
Комментаторов растрогали игры малыша и щенка: "Этот смех маленького ребенка. Я надеюсь, что у них будет очень долгая и счастливая совместная жизнь", "Просто блестяще! Здесь чуть не расплакался взрослый мужчина. И я достаточно мужественный в реальной жизни".
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Смотрите видео встречи малыша со щенком: