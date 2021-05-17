На відео, яке опублікували батьки малюка, видно, що тато підніс сина до коробки, перев'язаною синім бантом.

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Водночас мама Фрема пояснила, що це його подарунок на день народження і запропонувала йому відкрити пакунок. Як виявилося, в середині ховалося цуценя.

Хлопчик спочатку застиг від здивування, а потім засміявся. Вже через кілька хвилин Фрем і його новий друг весело грали на підлозі.

Коментаторів розчулили ігри малюка та цуценя: "Цей сміх маленької дитини. Я сподіваюся, що у них буде дуже довге та щасливе спільне життя", "Просто блискуче! Тут ледь не розплакався дорослий чоловік. І я досить мужній в реальному житті".

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Дивіться відео зустрічі малюка з цуценям: