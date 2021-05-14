Ким МакКейб сообщила, что после уборки кухни и гостиной, она отошла на 5 минут в туалет. Когда женщина вернулась, то все вокруг уже было в сахаре и соли.

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"Наверное, меня не было всего 5 минут, однако они были подозрительно тихими. Поэтому я решила пойти и проверить их. Когда я увидела пол, я была шокирована. Я не могла в это поверить и сначала даже не знала, что это такое", – рассказала Ким МакКейб

Я только что несколько часов убирала нижний этаж, поэтому мне захотелось плакать,

– вспомнила Ким МакКейб.

Однако когда дети начали ложиться на пол, чтобы показать маме "снежных ангелов", она не смогла сдержать смех.

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Ким потратила на уборку еще 45 минут, а затем помыла детей. "Они были покрыты солью и сахаром с ног до головы. Однако мне было очень смешно, чтобы сердиться", – добавила Ким МакКейб.

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