Только через 3 месяца американка Келси Таунсенд смогла впервые увидеть свою маленькую дочь. Все потому, что она родила ее, когда была в состоянии медикаментозной комы.

Когда женщина была на 9 месяце беременности, у нее диагностировали COVID-19. Легкие женщины были очень сильно повреждены, поэтому врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. А для того, чтобы спасти ребенка, женщине сделали кесарево сечение.

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"Когда она прибыла в больницу, насыщенность кислородом у Келси Таунсенд была очень низкой. Столь низкой, что мозг плода и другие органы могли быть повреждены. А цвет ее кожи был – серо-голубым", – рассказал врач Томас Литтлфилд.

Она лежала в реанимации. Было много моментов, когда мы боялись, что она не выживет,

– вспомнил муж Дерек.

Врачи решили, что пациентке нужна двойная трансплантация легких, однако неожиданно ее состояние начало улучшаться без операции. "Мы не знаем, благодаря чему ее легкие начали восстанавливаться", – отметил ее врач.



Семья Келси Таунсенд / Фото Daily Mail

Уже через 3 месяца женщина смогла вернуться домой и воссоединиться с новорожденной дочерью. "Привет. Я тебя люблю. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Да, я скучала по тебе", – это первые слова, которые Келси сказала своей новорожденной дочери.



Первая встреча с дочкой / Фото Daily Mail

"Мы сразу почувствовали эту связь, когда познакомились. Она дала мне большую-большую улыбку и посмотрела на меня так, будто точно знала, кто я. Это заставило меня чувствовать себя настолько счастливой", – сообщила Келси Таунсенд.

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Врач Дженнифер Крупп утверждает, что это уникальный случай, ведь женщины, которые настолько инфицированные COVID-19, редко рожают здоровых детей. Сейчас Келси Таунсенд готовится к началу курса физиотерапии.