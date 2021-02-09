Родила дочь в коме и с COVID-19: первая встреча матери и ребенка – фото
Только через 3 месяца американка Келси Таунсенд смогла впервые увидеть свою маленькую дочь. Все потому, что она родила ее, когда была в состоянии медикаментозной комы.
Когда женщина была на 9 месяце беременности, у нее диагностировали COVID-19. Легкие женщины были очень сильно повреждены, поэтому врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому. А для того, чтобы спасти ребенка, женщине сделали кесарево сечение.
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"Когда она прибыла в больницу, насыщенность кислородом у Келси Таунсенд была очень низкой. Столь низкой, что мозг плода и другие органы могли быть повреждены. А цвет ее кожи был – серо-голубым", – рассказал врач Томас Литтлфилд.
Она лежала в реанимации. Было много моментов, когда мы боялись, что она не выживет,
– вспомнил муж Дерек.
Врачи решили, что пациентке нужна двойная трансплантация легких, однако неожиданно ее состояние начало улучшаться без операции. "Мы не знаем, благодаря чему ее легкие начали восстанавливаться", – отметил ее врач.
Семья Келси Таунсенд / Фото Daily Mail
Уже через 3 месяца женщина смогла вернуться домой и воссоединиться с новорожденной дочерью. "Привет. Я тебя люблю. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Да, я скучала по тебе", – это первые слова, которые Келси сказала своей новорожденной дочери.
Первая встреча с дочкой / Фото Daily Mail
"Мы сразу почувствовали эту связь, когда познакомились. Она дала мне большую-большую улыбку и посмотрела на меня так, будто точно знала, кто я. Это заставило меня чувствовать себя настолько счастливой", – сообщила Келси Таунсенд.
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Врач Дженнифер Крупп утверждает, что это уникальный случай, ведь женщины, которые настолько инфицированные COVID-19, редко рожают здоровых детей. Сейчас Келси Таунсенд готовится к началу курса физиотерапии.
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