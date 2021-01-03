Американская мама Хизер Боуман решила поделиться фотографией, на которой почтила память своего сына. Ему так и не суждено было родиться.

Хизер была на 17 неделе беременности двойней, когда получила новость о том, что сердце ее мальчика перестало биться. Об этом она рассказала в Фейсбуке.

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Для того чтобы не потерять еще и дочь, женщина продолжила вынашивать обоих младенцев, пока они не появились на свет благодаря кесареву сечению. Девочка, которую назвали Летти, родился здоровой.



Маленькая Летти / Фото Jessica Young Photography

После родов Хизер решила устроить для своей новорожденной дочери фотосессию. Вместе с фотографом Джессикой Янг в одном из кадров женщина почтила память брата-близнеца новорожденной Летти.



Память о брате-близнеце / Фото Jessica Young Photography

Так появился снимок, на котором крошечная девочка смотрит в сторону, где должен быть ее брат. "Ее ангел-хранитель был рядом с ней. Боль от потери близкого человека невозможно преодолеть, ее можно только прожить", – отметила Хизер Боуман.

Женщина вспомнила, что во время съемки девочка все время смотрела в сторону, где должен был лежать сейчас ее брат.

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"Я подумала: "Боже мой, это действительно сейчас происходит? Она смотрела туда, где должен быть он". Мне стало так хорошо. У меня появилось ощущение покоя. Она продолжала смотреть туда. Смотрела долго, не поворачивая головы. Это было странно", – вспомнила Хизер Боуман.