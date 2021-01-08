Мария Рико вместе с двумя дочерьми находилась в больнице из-за того, что они болели COVID-19. Однако женщина не смогла выздороветь и умерла рядом с детьми.

Перед смертью Мария Рико призналась, что не боится умирать и попросила снять кислородную маску, чтобы поговорить с детьми. Ее неоднократно предупредили врачи, это может только ускорить смерть. Об этом сообщили в издании BBC.

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Дочь, которую зовут Анабель Шарма, рассказала, что мать умерла примерно через полчаса после того, как с нее сняли маску.

Она сказала нам, что не боится умереть, что она готова. И она сказала, что мне нужно много бороться, потому что у меня дома дети. Мы держали ее за руку до последнего вздоха,

– рассказала Анабель Шарма.

Мария Рико скончалась 1 ноября 2020 года. Поскольку ее дочь Анабель все еще была в больнице, то похороны матери для нее транслировали.



Последнее совместное фото / Фото BBC

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Анабель Шарма опубликовала их последнее фото вместе для того, чтобы привлечь внимание к опасности COVID-19. "Я хотела бы попросить людей следовать рекомендациям и думать о других", – отметила Анабель Шарма.