Когда ребенок болеет, родители пытаются его отвлечь, что бывает довольно сложно сделать. Эти советы помогут взрослым поддержать малышей.

Благотворительный фонд "Таблеточки" вместе с командой "Образовательный Эксперимент" и больничной клоуном Романом Александровым для издания "Украинская правда" рассказали, как отвлечь ребенка от болезни.

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Не бойтесь фантазировать

Вместо родителей с ребенком может говорить, например, кукла в руках. При этом взрослым лучше опустить глаза и тогда ребенок концентрируется на кукле.

Кроме этого на шприц можно приклеить глаза, что привлечет внимание ребенка. Далее стоит говорить от имени шприца: "Можно я тебе сделаю укольчик?". Ребенок должен иметь право выбора, например, скажите: "Выбирай, в какую ручку укольчик сделаем, правую или левую?".



Ребенок заболел / Фото Pediatric Partners of Augusta

Если ребенок плачет, то лучше попробовать "переключить" его внимание на что-то другое. Например, можно использовать бутафорские термометры, гигантские шприцы – что угодно. Важно не торопиться, а дать малышу время.

Если ребенок боится рассказывать что-то прямо

Если хотите понять, как помочь ребенку, можете дать ему пожаловаться на куклу-врача, а не врачу в глаза. Или возьмите музыкальную колонку и скажите, что сегодня она принимает жалобы и грустные истории.

Улыбайтесь

Для этого не надо быть больничным клоуном или врачом, надо быть человеком. Улыбка – самое простое, что можно сделать, ведь это шаг навстречу жизни.

Невозможно все изменить или предупредить в мире. Но что-то можно сделать здесь и сейчас. Что-то маленькое, но важное – улыбнитесь.



Улыбнитесь / Фото A Better Balance

Важно, что речь не о том, что нужно улыбаться во время того, как сообщаете людям неутешительную новость. В таком случае важно быть рядом.

Не бойтесь просить о помощи

Родителям нелегко с больными детьми, однако следует помнить, что вы не одни. Вокруг много людей, которые готовы помочь.

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Если чувствуете, что "выгорают", ищите то, что вас наполнит. Лучше при изучении чего-то нового – учиться, если важно общение с друзьями – общайтесь. Не молчите.