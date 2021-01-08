Марія Ріко разом з двома доньками перебувала у лікарні через те, що вони хворіли на COVID-19. Проте жінка не змогла одужати й померла поруч з дітьми.

Перед смертю Марія Ріко зізналася, що не боїться помирати та попросила зняти кисневу маску, аби поговорити з дітьми. Її неодноразово попередили лікарі, що це може тільки пришвидшити смерть. Про це повідомили у виданні BBC.

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Донька, яку звати Анабель Шарма, розповіла, що мати померла приблизно через пів години після того, як з неї зняли маску.

Вона сказала нам, що не боїться померти, що вона готова. Вона сказала, що мені потрібно багато боротися, тому що у мене вдома діти. Ми тримали її за руку до останнього подиху,

– розповіла Анабель Шарма.

Марія Ріко померла 1 листопада 2020 року. Оскільки її донька Анабель все ще була у лікарні, то похорон матері для неї транслювали.



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Анабель Шарма опублікувала їх останнє фото разом для того, щоб привернути увагу до небезпеки COVID-19. "Я хотіла б попросити людей слідувати рекомендаціям і думати про інших", – зазначила Анабель Шарма.