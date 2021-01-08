Коли дитина хворіє, батьки намагаються її відволікти, що буває доволі складно зробити. Ці поради допоможуть дорослим підтримати малечу.

Благодійний фонд "Таблеточки" разом із командою "Освітній Експеримент" та лікарняним клоуном Романом Александровим для видання "Українська правда" розповіли, як відволікти дитину від хвороби.

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Не бійтеся фантазувати

Замість батьків з дитиною може говорити, наприклад, лялька у руках. При цьому дорослим краще опустити очі й тоді дитина концентрується на ляльці.

Крім цього на шприц можна приклеїти очі, що приверне увагу дитини. Далі варто говорити від імені шприца: "Можна я тобі зроблю укольчик?". Дитина має мати право вибору, наприклад, скажіть: "Обирай, у яку ручку укольчик зробимо, праву чи ліву?".



Дитина захворіла / Фото Pediatric Partners of Augusta​

Якщо дитина плаче, то краще спробувати "перемкнути" її увагу на щось інше. Наприклад, можна використовувати бутафорські термометри, гігантські шприци – будь-що. Важливо не поспішати, а дати малечі час.

Якщо дитина боїться розповідати щось прямо

Якщо хочете зрозуміти, як допомогти дитині, можете дати їй пожалітися на ляльку-лікаря, а не лікарю в очі. Або візьміть музичну колонку і скажіть, що сьогодні вона приймає скарги та сумні історії.

Посміхайтеся

Для цього не треба бути лікарняним клоуном чи лікарем, треба бути людиною. Усмішка – найпростіше, що можна зробити, адже це крок назустріч життю.

Неможливо все змінити чи попередити у світі. Але щось можна зробити тут і зараз. Щось маленьке, але важливе – посміхніться.



Посміхніться / Фото A Better Balance​

Важливо, що мова не про те, що потрібно усміхатися під час того, як повідомляєте людям невтішну новину. У такому випадку важливо бути поруч.

Не бійтеся просити про допомогу

Батькам нелегко з хворими дітьми, проте варто пам'ятати, що ви не самі. Навколо є багато людей, які готові допомогти.

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Якщо відчуваєте, що "вигораєте", шукайте щось, що вас наповнить. Краще під час вивчення чогось нового – вчитися, якщо важливе спілкування з друзями – спілкуйтесь. Не мовчіть.