Дитина, яка є однією в сім'ї, переважно перебуває в центрі уваги та одноосібно відчуває любов батьків. Їй не потрібно нічим ділитися та вміти домовлятися. У таких дітей можуть формуватися певні проблеми.

• Дитині дається усе, що вона хоче

Через те, що дитина в сім'ї одна, їй складно стати самостійною та відповідальною, а також часто вона може вирости розпещеною. Про це повідомили у виданні Child develop.

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Негативні наслідки, того, що батьки потурали усім бажанням дитини, проявляється через роки. Маля постійно буде очікувати, що батьки забезпечуватимуть усі її найменші потреби.

• Дитина повільніше соціалізується, якщо немає рідного брата чи сестри

Здається, що це чудово, коли малеча може самостійно гратися своїми іграшками. Проте ті діти, які мають змогу гратися з іншими дітками, більш щасливі.

Якщо є брат або сестра, вона матиме з ким поділитися своїми думками й почуттями. Тому іноді єдина дитина в сім'ї почувається самотньою.



Дитина бавиться самостійно / Фото Children's Health

• Дитина постійно перебуває під наглядом батьків

Інколи ті діти, які самі в сім'ї, можуть відчувати тиск від батьків, які очікують від них високої успішності або активного соціального життя. Не завжди це може проявлятися прямо, проте малеча може відчуати у формі прихованих повідомлень перед іспитами або масовими заходами. Батьки схильні надмірно опікуватися своєю єдиною дитиною, виявляючи до неї надмірну увагу.

• Дитина перебуває в ролі судді в конфліктах батьків

Коли батьки, котрі мають одну дитину, сваряться, то зазвичай залучають її до ролі судді.

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• Коли дитина переїжджає від батьків, то відчуває почуття провини

З дитинства батьки виконували найменші примхи потреби своєї дитини. І тепер, коли вона починає самостійне життя та покидає домівку, дорослим складно цей факт прийняти. Вони не хочуть її відпускати. Усе тому, що це їхня єдина дитина. В цей же момент син чи донька відчуватиме через це провину.