Для ребенка 2 – 3 лет окружающий мир все еще остается большим и загадочным, поэтому он может чувствовать себя в нем бессильным. Отвечать "нет" на просьбы родителей – это нормальный, здоровый способ для ребенка почувствовать, что он способный что-то контролировать.

Чтобы исправить ситуацию, когда ребенок отвечает родителям отрицанием, стоит придерживаться некоторых советов.

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Сосредоточивайтесь на положительных моментах

Ребенку, как и родителям, не нравится слышать слово "нет". Но подумайте, сколько раз взрослые говорят это малышу, например, "Не дергай собаку за хвост!", "Не качайся на стуле!".

Ребенку нужно сообщать, что вы хотите, чтобы он сделал, чем то, чего вы не хотите. Например, после фразы: "Не катайся по полу в новом платье" ребенок быстрее начнет спорить, чем после фразы: "Пожалуйста, сядь на диван, чтобы твое новое платье осталось чистым".



Сосредоточивайтесь на положительных моментах / Фото Baby Bonus

Кроме этого, важен тон, которым вы разговариваете с ребенком. Если ребенок начнет переходить дорогу без вашего разрешения, вы можете накричать на него. Однако если хотите попросить его сделать что-то, лучше говорить спокойным, но уверенным голосом.

Объясняйте свои требования

Менее вероятно, что ребенок устроит истерику, если вы объясните, почему ему нельзя поступить по-своему. Большинство маленьких детей способны понять простые объяснения. Не нужно вдаваться в подробности, ведь это может только запутать ребенка или он просто не отреагирует на ваши слова.

Не всегда принимайте решения за ребенка

Когда родители дают ребенку возможность принимать решения, они удовлетворяют его потребность контролировать ситуацию. Если пришло время обедать, а ребенок хочет играть, спросите его, что он хотел бы на обед – молоко или яблочный сок. Если ребенок постоянно капризничает, когда вы его одеваете, предложите ему выбрать, что надеть.

Шанс принимать небольшие решения, дает ребенку возможность почувствовать гордость, и, вероятно, в дальнейшем он будет чаще соглашаться с вами.

Введите в общение немного веселья

В определенных ситуациях ребенок всегда говорить взрослым – "нет". Например, если вы говорите ему, что он должен прекратить игру и идти купаться, то он точно откажется.

Однако если сможете превратить свою просьбу на игру, то вместо спора будет веселый диалог. Например, можно предложить ребенку посчитать, сколько шагов от его комнаты в ванную. Или вместе вы можете придумать шуточный стишок о купании.

Поощряйте хорошее поведение ребенка

Лучше хвалить ребенка, когда он ведет себя хорошо, занимать его и целовать. Положительное подкрепление может дать хорошие результаты в долгосрочной перспективе.



Поощряйте хорошее поведение ребенка / Фото FirstCry Parenting

Поощрение не должно быть материальным, хотя иногда можно покупать угощение или иную символическое вознаграждение. Главное – не забывать поощрять ребенка за хорошее поведение и делать это быстро. Ребенок еще слишком абстрактно воспринимает время, поэтому обещания на будущее не сработают.

Будьте готовы к типичным ситуациям, когда ребенок говорит "нет"

► Время перед сном. Этот случай самый распространенный. Дети чаще спорят и настаивают на своем, когда устали.

► Прием пищи. Чтобы пообедать или поужинать, ребенок обычно должен прекратить игру или какое-нибудь интересное для него занятие. Это может вызвать возражения.

► Знакомство со сверстниками. Любые встречи с незнакомыми людьми или участие в новых занятиях заставляют ребенка волноваться. Поэтому он становится неуступчивым и может плохо себя вести.

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► Поход к врачу. Отказ ребенка идти к врачу вполне очевиден. С прошлого раза он вряд ли забыл, неприятные уколы или лекарства, предписанные врачом.