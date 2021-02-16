Для дитини 2 – 3 років навколишній світ усе ще залишається великим і загадковим, тому вона може почуватися в ньому безсилою. Відповідати "ні" на прохання батьків – це нормальний, здоровий спосіб для дитини відчути, що вона здатна щось контролювати.

Щоб зарадити ситуаціям, коли дитина відповідає батькам запереченням, варто дотримуватися деяких порад.

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Зосереджуйтеся на позитивних моментах

Дитині, як і батькам, не подобається чути слово "ні". Але подумайте, скільки разів дорослі говорять його малюку, наприклад, "Не смикай собаку за хвіст!", "Не гойдайся на стільці!".

Дитині потрібно повідомляти, що ви хочете, щоб вона зробила, ніж те, чого ви не хочете. Наприклад, після фрази: "Не качайся по підлозі в новій сукні" дитина швидше почне сперечатися, ніж після фрази: "Будь ласка, сядь на диван, щоб твоя нова сукня залишилася чистою".



Зосереджуйтеся на позитивних моментах / Фото Baby Bonus​

Крім цього, важливий тон, яким ви розмовляєте з дитиною. Якщо дитина почне переходити дорогу без вашого дозволу, ви можете накричати на неї. Проте якщо хочете попросити її зробити щось, краще говорити спокійним, але впевненим голосом.

Пояснюйте свої вимоги

Менш імовірно, що дитина влаштує істерику, якщо ви поясните, чому їй не можна вчинити по-своєму. Більшість маленьких дітей здатні зрозуміти прості пояснення. Не потрібно вдаватися в подробиці, адже це може тільки заплутати дитину або вона просто не відреагує на ваші слова.

Не завжди приймайте рішення за дитину

Коли батьки дають дитині можливість приймати рішення, вони задовольняють її потребу контролювати ситуацію. Якщо прийшов час обідати, а дитина хоче гратися, запитайте її, що вона хотіла б на обід – молоко чи яблучний сік. Якщо дитина постійно вередує, коли ви її вдягаєте, запропонуйте їй обрати, що вдягти.

Змога приймати невеликі рішення, дає дитині можливість відчути гордість, і, ймовірно, надалі вона буде частіше погоджуватиметься з вами.

Уведіть у спілкування трохи веселощів

У певних ситуаціях дитина завжди говоритиме дорослим – "ні". Наприклад, якщо ви кажете їй, що вона має припинити гру і йти купатися, то вона точно відмовиться.

Проте якщо зможете перетворити своє прохання на гру, то замість суперечки буде веселий діалог. Наприклад, можна запропонувати дитині порахувати, скільки кроків від її кімнати до ванної. Або разом ви можете придумати жартівливий віршик про купання.

Заохочуйте гарну поведінку дитини

Краще хвалити дитину, коли вона поводиться добре, обіймати її й цілувати. Позитивне підкріплення може дати гарні результати в довгостроковій перспективі.



Заохочуйте гарну поведінку дитини / Фото FirstCry Parenting​

Заохочення не повинно бути матеріальним, хоча іноді можна купувати частування або іншу символічну винагороду. Головне – не забувати заохочувати дитину за гарну поведінку і робити це швидко. Дитина ще занадто абстрактно сприймає час, тому обіцянки на майбутнє не спрацюють.

Будьте готові до типових ситуацій, коли дитина каже "ні"

► Час перед сном. Цей випадок найпоширеніший. Діти частіше сперечаються й наполягають на своєму, коли втомилися.

► Прийом їжі. Щоб пообідати чи повечеряти, дитина зазвичай повинна припинити гру або якесь цікаве для неї заняття. Це може викликати заперечення.

► Знайомство з однолітками. Будь-які зустрічі з незнайомими людьми або участь у нових заняттях змушують дитину хвилюватися. Тому вона стає непоступливою та може погано поводитися.

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► Похід до лікаря. Відмова дитини йти до лікаря цілком очевидна. З минулого разу вона навряд чи забула, які неприємні уколи або ліки, приписані лікарем.