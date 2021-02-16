Дети приходят в мир чистыми и свободными от любых предпосылок. Родители сразу пытаются научить их всему, что знают, лепя из них идеальных взрослых.

Но хорошо ли это? Разве взрослые настолько совершенны? На самом деле у детей можно научиться многим важным вещам, о которых мы давно забыли.

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Познание мира без страха

Дети не думают о том, смогут ли они что-нибудь сделать, они просто делают это без страха и забот. Когда их что-то интересует – они это пробуют. Жизнь детей – большое путешествие, полное открытий и исследований.



Дети познают мир без страха и сомнений / Фото wales247

Взрослые тоже это делают, но только до некоторой степени. Если мы не уверены, сможем ли довести дело до конца, мы сразу притормаживаем и отказываемся от этой мысли. В отличие от детей, мы боимся неудач. Но ведь они совершают ошибки и учатся на них. Почему бы и нам не попробовать то же самое?

Честность

Взрослые могут говорить одно, а думать совсем иначе. Маленькие дети всегда говорят только правду, потому что это естественно для них. И даже когда они пытаются солгать, это получается очень неуклюже. Честность для них – второе "я".

Наслаждаться природой

Дети наслаждаются всем естественным – животными, насекомыми, дождем, снегом, туманом. Они любят собирать листья, цветы, желуди, камни и даже куски битого стекла. Они предпочитают резвиться в песке, месить болото и лежать на траве.



Все, что создала природа, интересно для детей / Фото pacey

Словом, они наслаждаются всем, что может предложить природа. Разве мы не могли бы делать то же самое?

Жить здесь и сейчас

Мы переживаем, сомневаемся, планируем, мечтаем и фантазируем. Это может быть весело, но в основном такие мысли утомляют и раздражают. Мы на автопилоте выполняем ежедневные задания. Как результат, мы меньше наслаждаемся любимой едой, поцелуем любимого человека или солнцем, которое светит в лицо.

Дети живут здесь и сейчас. Это также принесло бы пользу многим из нас.

Играть

Большую часть свободного времени дети проводят в игре. Они далеки от реального мира и полностью расслаблены. Мы также можем расслабиться. Например, сыграть в футбол, бильярд, настольный теннис или другие не менее увлекательные игры.

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Наслаждаться

Воздушный шар или новый мяч принесет им столько же радости, как новый велосипед. Им нравится видеть самолет в небе, наблюдать, как едет автобус, или как работает мусоровоз. Они наслаждаются дорогой в супермаркет, или же кормлением уток неподалеку.



Дети умеют наслаждаться простыми вещами / Фото wallpaperflare

Они не находят ничего скучного и обыденного. Для них наслаждение видеть все вокруг. Почему взрослые не такие? Мир был бы для нас значительно ярче, если бы мы смотрели на него глазами ребенка!

Конечно, взрослые имеют много причин, чтобы думать о последствиях своих поступков. Это все опыт, накопленный в течение жизни. Именно он гарантирует безопасность и спокойствие. Однако вспомнить чуточку больше о наслаждении жизнью в детстве стоило бы.