У многих родителей появляются симптомы эмоционального выгорания. Однако одновременно с этим они не могут понять причину своего истощения.

Когда проводите время с подругой за чашечкой кофе – это горизонтальное взаимодействие. Ведь в таком случае вы обе получаете удовольствие от общения и ни одна из вас не в ответе за другую.

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Однако абсолютная другая ситуация, если вы оказались дома с маленьким ребенком. Вы все еще получаете удовольствие от общения, но ваши отношения не находятся на одном уровне. Все потому что вы отвечаете за малыша. Такая модель коммуникации называется вертикальная.

Слишком большое количество таких отношений приводит к эмоциональному истощению. Психика – тоже орган, который может не выдержать.

Основные факторы эмоционального выгорания:

Сложная ситуация в семье​. Например, растут дети-погодки, никто из родных не помогает, ребенок часто болеет, не хватает денег. Проблемы накапливаются и наслаиваются друг на друга, поэтому психика просто не выдерживает перегрузки.

Например, растут дети-погодки, никто из родных не помогает, ребенок часто болеет, не хватает денег. Проблемы накапливаются и наслаиваются друг на друга, поэтому психика просто не выдерживает перегрузки. Жизнь в большом городе. Мегаполис не является благоприятной местностью для поддержания горизонтальных отношений, которые важны для душевной гармонии. Часто мама остается замкнутой в четырех стенах с маленьким ребенком, за которого постоянно отвечает.

Мегаполис не является благоприятной местностью для поддержания горизонтальных отношений, которые важны для душевной гармонии. Часто мама остается замкнутой в четырех стенах с маленьким ребенком, за которого постоянно отвечает. Отсутствие помощи. Бабушки далеко, муж постоянно на работе, на няню денег нет, мама остается без социальных связей. В таких условиях невозможно уделить время себе и даже элементарно поесть. Похожая история бывает почти у каждой второй семье.

Самым ярким признаком эмоционального истощения является то, что отдых совсем не помогает. Вы можете спать всю ночь, однако на утро чувствуете себя так, будто разгружали вагоны. Вечером появляется другая проблема – невозможно уснуть. Любые физические отклонения являются теми важными признаками, на которые нужно обращать внимание.



Эмоциональное выгорание / Фото SmartParents

Как предотвратить эмоциональному выгоранию:

► Отдыхайте и не теряйте горизонтальных отношений. Например, проводите время с друзьями и коллегами.

► Чувствуйте успех. Например, ребенок длительное время болел, но благодаря вашим усилиям чувствует себя теперь лучше. В таком случае акцентируйте на этом свое внимание.

► Найдите хобби, которое будет приносить удовольствие.

► Не игнорируйте качество сна.

► Измените свою жизнь каждый день. Не раз в год отдых на море без детей, а маленькие шаги, окрашивают повседневность.

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► Не гонитесь за совершенством. Все эти идеальные мамы, по которым вы следите в социальных сетях, – только иллюзия. У всех есть проблемы и об этом нужно помнить и понимать.