Детский сад №245 при школе искусств и наук в Бруклине посещают преимущественно дети из семей, имеющих низкий доход. В саду их кормят завтраками и обедами, однако дома они часто остаются голодными.

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Опыт работы Лори составляет более 21 года, однако женщина впервые столкнулась с тем, что дети приходят на занятия голодными.

Пандемия COVID-19 ударил по семьям с низким доходом, поэтому им еле хватало денег на аренду жилья и питание.

Чтобы помочь маленьким ученикам, Лори стала подкармливать их за свой счет. Если пища оставалась, она заворачивала ее и отдавала детям с собой. Однако из-за этого расходы одинокой мамы с 2 дочерьми также стали расти. Для Лори сумма стала чрезвычайно большой, но сдаваться она не хотела.



Лори / Фото People​

Тогда американка создала в своем классе что-то похожее на кладовую с пищей. Она начала сбор добровольных пожертвований через краудфандинговую платформу DonorsChoose, где все желающие могли непосредственно направить средства для поддержки школьных проектов.

Идея из кладовой пришлась пользователям по душе. Уже в начале апреля сумма пожертвований превысила 1,1 тысячи долларов. На эти деньги Лори накупила продуктов и раздала по сумке всем 22 ученикам.

"Дети были счастливы. Теперь они уже с другим настроением приходят в школу. Они не голодают и не унывают", — прокомментировала Лори.

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Лори и ее коллеги надеются, что в новом учебном году им удастся сделать еще один сбор средств. Чтобы сумки с едой из школьной кладовой можно было раздавать хотя бы раз в месяц. "Я хочу убедиться, что мои ученики накормлены и имеют энергию, чтобы прийти в школу и учиться. Они хорошие дети", — добавила Лори.