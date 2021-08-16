Лиам ехал привычным маршрутом и разбрасывал газеты. Возле одного из домов, где жила 89-летняя бабушка, он заметил много прессы и это его встревожило.

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После работы Лиам пошел в школу, но не мог забыть увиденное. После занятий он рассказал о своих переживаниях маме, и они вместе поехали проверить, все ли хорошо с бабушкой. Сначала мама Лиама, которую зовут Кейти обратилась к соседям, которые откликнулись помочь. Сначала они стучали в двери и окна ее дома, но в ответ была тишина. Однако со временем люди услышали крик.

Соседи и семья Лиама выломали заднюю дверь, чтобы попасть в дом. Там они увидели старушку, лежащую на полу. "Кажется, она упала. У нее была большая рана на ноге, но при этом я не видел других травм", — вспомнил Лиам, подчеркнув, что у нее были пролежни на спине и, возможно, обезвоживание.

Парамедики увезли бабушку в больницу, где у нее обнаружили спутанность сознания и сильное обезвоживание. По словам врачей, женщину очень вовремя нашли.

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Сейчас бабушка выздоравливает и уже скоро сможет вернуться домой. Лиам счастлив, что обратил внимание на старые газеты и смог вовремя помочь женщине.