Девушка сообщила, что 12 лет назад была помолвлена, однако жених попросил перенести свадьбу на 4 месяца.

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Идея очень задела девушку. Кроме того, у блогера начались проблемы на работе. Все это вызвало нервный срыв и она оказалась в больнице. Согласно заключению врачей, после выписки девушке нужна была поддержка и уход.

Мама приехала на день раньше, чем должна была вернуться ее дочь из больницы. Она предложила жениху съездить на мотопробег, который должен быть на выходных за городом, и чтоб оставался там до понедельника. Сама женщина решила быть дома с дочкой.

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Мужчина поехал и воплотил коварный план матери в действие. Когда невеста вернулась, мама сказала ей, что парень перехотел жениться и бросил девушку. Оснований не верить родному человеку у дочери не было.

Когда мужчина вернулся, невесты дома уже не было. Мама забрала ее в путешествие, во время которого заставляла принимать выписанные врачом успокаивающие. По словам автора видео, они делали из нее зомби. И телефон дочери мать хранила у себя.

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Только через 12 лет девушка узнала, что история, которую тогда рассказала ее мама, была ложью до самого последнего слова.

Кроме того, девушка отметила, что уже говорила с бывшим женихом. Однако восстанавливать отношения они не захотели.