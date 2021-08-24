Дошкільний навчальний заклад №245 при школі мистецтв і наук в Брукліні відвідують переважно діти з сімей, які мають низький дохід. У садочку їх годують сніданками та обідами, проте вдома вони часто залишаються голодними.

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Досвід роботи Лорі складає понад 21 рік, проте жінка вперше зіткнулася з тим, що діти приходять на заняття голодними.

Пандемія COVID-19 вдарила по сім'ях з низьким прибутком, тому їм ледве стало вистачати грошей на оренду житла та харчування.

Аби допомогти маленьким учням, Лорі стала підгодовувати їх своїм коштом. Якщо їжа залишалася, вона завертала її та віддавала дітям з собою. Проте через це витрати самотньою мами з 2 доньками також стали зростати. Для Лорі сума стала надзвичайно великою, але здаватися вона не хотіла.



Лорі / Фото People

Тоді американка створила у своєму класі щось схоже на комору з їжею. Вона розпочала збір добровільних пожертвувань через краудфандингову платформу DonorsChoose, де всі охочі могли безпосередньо направити кошти для підтримки шкільних проєктів.

Ідея з комори припала користувачам до душі. Вже до початку квітня сума пожертвувань перевищила 1,1 тисячі доларів. На ці гроші Лорі накупила продуктів і роздала по сумці всім 22 учням.

"Діти були щасливі. Тепер вони вже з іншим настроєм приходять в школу. Вони не голодують і не сумують", – прокоментувала Лорі.

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Лорі і її колеги сподіваються, що в новому навчальному році їм вдасться зробити ще один збір коштів. Щоб сумки з їжею зі шкільної комори можна було роздавати хоча б раз на місяць. "Я хочу переконатися, що мої учні нагодовані та мають енергію, щоб прийти до школи та вчитися. Вони хороші діти", – додала Лорі.