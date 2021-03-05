Пара блоггеров прятала сладости подальше от маленькой дочери, однако девочку это не остановило. Папа и мама не подозревали, что ребенок будет иметь достаточно сильную физическую подготовку, чтобы получить печенье.

Пара тиктокеров поделилась роликом, в котором их дочь карабкается вверх по холодильнику, чтобы достать печенье. Оказалось, что родители прячут вкусности на верхней полке шкафа, но ребенка это совершенно не остановило.

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Маленькая девочка легко подтянулась вверх благодаря ручкам на холодильнике, а потом поставила ногу на углубление для выдачи льда. Удерживая равновесие и упершись в ручку, она открыла дверцу и достала оттуда печенье. Напоследок девочка ловко спустилась вниз, съехав по ручкам холодильника как пожарный.

Многие комментаторы под роликом восхищались спортивными способностями ребенка. Однако были и те, кто переживал за ее здоровье.

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"Пожалуйста, будьте осторожны. Я знаю одну маленькую девочку, которая также лазила по холодильнику. Однако дверь неожиданно открылась, из-за чего она упала, а все продукты высыпались прямо на нее", – сообщил комментатор.

Смотрите видео: как девочка добывает любимое печенье