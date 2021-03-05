Пара блогерів ховала солодощі подалі від маленької доньки, проте дівчинку це не зупинило. Тато й мама не підозрювали, що дитина матиме достатньо сильну фізичну підготовку, аби дістати печиво.

Пара тіктокеров поділилася роликом, в якому їх донька дереться вгору по холодильнику, аби дістати печиво. Виявилося, що батьки ховають смаколики на верхній полиці шафи, але дитину це абсолютно не зупинило.

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Маленька дівчинка легко підтягнулася вгору завдяки ручкам на холодильнику, а потім поставила ногу на поглиблення для видачі льоду. Утримуючи рівновагу й упершись в ручку, вона відкрила дверцята і дістала звідти печиво. Наостанок дівчинка спритно спустилася вниз, з'їхавши по ручках холодильника, мов пожежник.

Багато коментаторів під роликом захоплювалися спортивними здібностями дитини. Проте були й ті, хто переживав за її здоров'я.

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"Будь ласка, будьте обережні. Я знаю одну маленьку дівчинку, яка також лазила по холодильнику. Проте двері несподівано відчинилися, через що вона впала, а всі продукти висипалися прямо на неї", – повідомив коментатор.

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