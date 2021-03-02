В социальных сетях вирусным стало видео, на котором 3-летняя Молли впервые встречается со своей младшей сестрой. Девочка постоянно обнимала кроху и не могла отвести от нее взгляда.

За кадром было слышно, что мама девочек объясняла старшей дочери, как вести себя с малышом и что нужно делать.

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Тогда Молли сказала невероятно трогательную фразу: "Ты только что вышла из живота мамы. Я не брошу тебя. Я не отпущу тебя больше".

Женщина была переполнена эмоциями, увидев связь двух сестер. Она также добавила, что тогда произошло нечто очень важное. Между тем 3-летняя девочка продолжала говорить, насколько ее младшая сестренка милая.

В комментариях под видео люди делились историями своих детей и их реакций на появление в доме братика или сестрички. Большинство комментаторов убеждены, что это одна из самых милых вещей, которую можно было бы увидеть.