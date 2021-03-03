Многодетная мама Молли заметила, что ее дети большую часть времени проводят в экранах телефонов, планшетов и компьютеров. Поэтому женщина решила в своей семье провести эксперимент и ввела правило – месяц без гаджетов.

Когда родители совсем запретили детям смотреть в экраны, это вызвало волну возмущений и протестов. Однако Молли призналась, что это помогло вернуть им своих детей.

Интересно Я не отпущу тебя больше, – трогательное видео первой встречи 3-летней девочки с сестренкой

"Раньше мы позволяли сидеть в гаджетах только час в день. Однако экраны, пожалуй, приглушали их творческий потенциал, вызвали ссоры, драки и нытье", – призналась Молли.

Я видела, как мои дети переходят от экранной зависимости к совместной игре и даже к созданию собственной школы. Я не могла поверить, как легко это получилось. Конечно, технологии полезны, но после быстрой оценки поведения моих детей, я поняла, что нам нужен пересмотр отношения к гаджетам,

– сообщила Молли.

Женщина составила несколько советов для родителей, которые хотят попробовать изменить отношение ребенка к гаджетам:

► Уберите гаджеты из жизни детей на 30 дней. Не поддавайтесь на уговоры и не идите на переговоры.

► Зайдите в библиотеку. Найдите литературный жанр, который понравится вашему ребенку.

► Составьте список совместных игр. Это может быть рисование, лазание по деревьям или работа по дому.

Важно Выполнила обещание отца: дочь подарила 63-летней матери первую свадебную фотосессию

► Наблюдайте. Посмотрите, что детям нравится делать и сделайте на этом акцент.

► Составьте долгосрочный план. Решите, сколько экранного времени будет возвращаться в жизнь детей после месяца без гаджетов.