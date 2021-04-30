Не считается нормой, когда: ребенок категорически не согласен спать в комнате один, даже если оставить светом включенным, вечером отказывается выходить на улицу, просыпается ночью и плачет, потому что мерещатся чудовища.
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Что провоцирует у ребенка страх темноты
- Страхи родителей. Если взрослые боятся уколов, высоты, темноты или чего еще, ребенок невольно подражает этот страх вместе с другими привычками.
- Чрезмерная тревожность современных детей. Огромное количество информации давит на психику, не успевает ее обработать, что провоцирует вне сознательную тревожность.
- Воры из мультфильмов, страшные игрушки. Монстры, зомби и другие произведения фантазии часто имеют ужасный вид, что направляет бурное воображение детей в нежелательную сторону.
- "Воспитание" запугиванием. Многие родители до сих пор пугают малышей бабой Ягой, бабайками, серым волком, который придет к непослушным детям. Неудивительно, что такой ребенок начнет истерически плакать, как только погаснет свет.
- Фильмы ужасов для взрослых. Несмотря на возрастные ограничения, некоторые родители считают, что "малыш еще ничего не понимает", поэтому ничего не будет, если он увидит кадры с вечернего фильма.
- Наказание через замыкания в пустой комнате. Такое наказание провоцирует целый ряд страхов и психологических травм.
- Повышение голоса на ребенка, брань, частые и суровые наказания.
Кроме того, страхи обостряться из-за напряженной ситуации в семье, например, ссоры. Ребенок все понимает, даже если не говорит, а его психика выводит тревогу следующим образом.
Страх темноты у ребенка / Фото Working Mother
Что нельзя делать, если ребенок боится темноты:
- стыдить, называть трусом. Страх – естественное явление, к тому же чувство стыда никак не поможет ребенку справиться с воображением;
- ругать;
- относиться к рассказам ребенку как к глупости;
- высмеивать ребенка, говорить: "Такой уж взрослый, не выдумывай".
Если ребенок пришел к родителям и просится к ним спать, ведь боится "монстра в темном углу", иногда можно ему позволить остаться. Однако в целом ребенок должен знать и воспринимать как должное, что мама и папа спят в своей постели, а он – в собственной, отдельной. Лучше встать и посидеть у его кровати, пока не заснет.
Что делать с сильным страхом
• Оставлять двери детской комнаты открытыми. Пусть малыш знает, что вы можете прийти к нему, а он – к вам.
• Купить ночник. Это не обычная включенная лампа, а специальный фонарик с мягким светом. Есть много ночников в форме зверушек или героев сказок.
• Обсудить страхи. Любому становится легче, если поделиться подавляющими переживаниями с доброжелательным собеседником.
• Уютно обставить детскую комнату. Выберите мебель и обои вместе с ребенком, сделайте на потолке "звездное небо", которое светится ночью, а на полу – светлую лунную дорожку, по которой ночью можно пройти в туалет.
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• Воображаемое оружие против воображаемого врага. Вымышленный волшебный меч поможет малышу отпугивать от себя воображаемых "гостей". Если не помогает, надо днем дополнительно поработать над уверенностью ребенка в себе.
• Игрушка-защитник. Лидер в борьбе со страхами. Это своеобразный талисман, которым может стать любимая игрушка. Если таковой нет, пусть ребенок сам ее выберет, а вы уверите, что эта игрушка будет охранять от любых злых сил. Также сработает "волшебная одеяло": если спрятаться под ним, никакие ужасы не найдут.