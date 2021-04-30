Не считается нормой, когда: ребенок категорически не согласен спать в комнате один, даже если оставить светом включенным, вечером отказывается выходить на улицу, просыпается ночью и плачет, потому что мерещатся чудовища.

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Что провоцирует у ребенка страх темноты

Страхи родителей. Если взрослые боятся уколов, высоты, темноты или чего еще, ребенок невольно подражает этот страх вместе с другими привычками.

Если взрослые боятся уколов, высоты, темноты или чего еще, ребенок невольно подражает этот страх вместе с другими привычками. Чрезмерная тревожность современных детей. Огромное количество информации давит на психику, не успевает ее обработать, что провоцирует вне сознательную тревожность.

Огромное количество информации давит на психику, не успевает ее обработать, что провоцирует вне сознательную тревожность. Воры из мультфильмов, страшные игрушки. Монстры, зомби и другие произведения фантазии часто имеют ужасный вид, что направляет бурное воображение детей в нежелательную сторону.

Монстры, зомби и другие произведения фантазии часто имеют ужасный вид, что направляет бурное воображение детей в нежелательную сторону. "Воспитание" запугиванием. Многие родители до сих пор пугают малышей бабой Ягой, бабайками, серым волком, который придет к непослушным детям. Неудивительно, что такой ребенок начнет истерически плакать, как только погаснет свет.

Многие родители до сих пор пугают малышей бабой Ягой, бабайками, серым волком, который придет к непослушным детям. Неудивительно, что такой ребенок начнет истерически плакать, как только погаснет свет. Фильмы ужасов для взрослых. Несмотря на возрастные ограничения, некоторые родители считают, что "малыш еще ничего не понимает", поэтому ничего не будет, если он увидит кадры с вечернего фильма.

Несмотря на возрастные ограничения, некоторые родители считают, что "малыш еще ничего не понимает", поэтому ничего не будет, если он увидит кадры с вечернего фильма. Наказание через замыкания в пустой комнате. Такое наказание провоцирует целый ряд страхов и психологических травм.

Такое наказание провоцирует целый ряд страхов и психологических травм. Повышение голоса на ребенка, брань, частые и суровые наказания.

Кроме того, страхи обостряться из-за напряженной ситуации в семье, например, ссоры. Ребенок все понимает, даже если не говорит, а его психика выводит тревогу следующим образом.



Страх темноты у ребенка / Фото Working Mother

Что нельзя делать, если ребенок боится темноты:

стыдить, называть трусом. Страх – естественное явление, к тому же чувство стыда никак не поможет ребенку справиться с воображением;

ругать;

относиться к рассказам ребенку как к глупости;

высмеивать ребенка, говорить: "Такой уж взрослый, не выдумывай".

Если ребенок пришел к родителям и просится к ним спать, ведь боится "монстра в темном углу", иногда можно ему позволить остаться. Однако в целом ребенок должен знать и воспринимать как должное, что мама и папа спят в своей постели, а он – в собственной, отдельной. Лучше встать и посидеть у его кровати, пока не заснет.

Что делать с сильным страхом

• Оставлять двери детской комнаты открытыми. Пусть малыш знает, что вы можете прийти к нему, а он – к вам.

• Купить ночник. Это не обычная включенная лампа, а специальный фонарик с мягким светом. Есть много ночников в форме зверушек или героев сказок.

• Обсудить страхи. Любому становится легче, если поделиться подавляющими переживаниями с доброжелательным собеседником.

• Уютно обставить детскую комнату. Выберите мебель и обои вместе с ребенком, сделайте на потолке "звездное небо", которое светится ночью, а на полу – светлую лунную дорожку, по которой ночью можно пройти в туалет.

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• Воображаемое оружие против воображаемого врага. Вымышленный волшебный меч поможет малышу отпугивать от себя воображаемых "гостей". Если не помогает, надо днем ​​дополнительно поработать над уверенностью ребенка в себе.

• Игрушка-защитник. Лидер в борьбе со страхами. Это своеобразный талисман, которым может стать любимая игрушка. Если таковой нет, пусть ребенок сам ее выберет, а вы уверите, что эта игрушка будет охранять от любых злых сил. Также сработает "волшебная одеяло": если спрятаться под ним, никакие ужасы не найдут.