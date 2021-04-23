Об этом в интервью рассказала Яна Баранова – психоаналитик, которая работает семейным психологом с 2002 года.

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По ее словам, родителям следует не запрещать, а поинтересоваться чем ребенок живет и что он смотрит даже в том TikTok. Родителям желательно ограничивать сиденья детей в телефонах.

Детям надо давать свое внимание, заниматься и показывать всю широту мира: гулять в парках, читать вместе книги, ходить на тренировки,

– сообщила Яна Баранова.

"Когда ребенок склонен к челленджам, он начинает закрываться с телефоном под одеялом, просит не лезть и не смотреть. Он входит в соцсети, потому что в реальном мире ему трудно, его не понимают и не воспринимают", – добавила Баранова.

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Она отметила, что родители должны создать такую ​​доверительную атмосферу, чтобы их ребенок хотел быть с ними в реальности.