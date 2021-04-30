Не вважається нормою, коли: дитина категорично не погоджується спати у кімнаті сама, навіть якщо залишити світлом увімкненим, увечері відмовляється виходити на вулицю, прокидається вночі та плаче, бо їй ввижаються чудовиська.

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Що провокує у дитини страх темряви

Страхи батьків. Якщо дорослі бояться уколів, висоти, темряви чи будь-чого ще, дитина мимоволі наслідує цей страх разом з іншими звичками.

Якщо дорослі бояться уколів, висоти, темряви чи будь-чого ще, дитина мимоволі наслідує цей страх разом з іншими звичками. Надмірна тривожність сучасних дітей. Величезна кількість інформації тисне на психіку, яка не встигає її обробити, що провокує позасвідому тривожність.

Величезна кількість інформації тисне на психіку, яка не встигає її обробити, що провокує позасвідому тривожність. Злодії з мультфільмів, страшні іграшки. Монстри, зомбі та інші витвори фантазії часто мають жахливий вигляд, що спрямовує бурхливу уяву малюків у небажаний бік.

Монстри, зомбі та інші витвори фантазії часто мають жахливий вигляд, що спрямовує бурхливу уяву малюків у небажаний бік. "Виховання" залякуванням. Чимало батьків досі лякають малят бабою Ягою, бабайкою, сірим вовком, який прийде до неслухняних дітей. Тож не дивно, що така дитина почне істерично плакати, як тільки згасне світло.

Чимало батьків досі лякають малят бабою Ягою, бабайкою, сірим вовком, який прийде до неслухняних дітей. Тож не дивно, що така дитина почне істерично плакати, як тільки згасне світло. Фільми жахів для дорослих. Попри на вікові обмеження, деякі батьки вважають, що "малюк ще нічого не розуміє", тому нічого не буде, якщо він перегляне кадри з вечірнього фільму.

Попри на вікові обмеження, деякі батьки вважають, що "малюк ще нічого не розуміє", тому нічого не буде, якщо він перегляне кадри з вечірнього фільму. Покарання через замикання у порожній кімнаті. Таке покарання провокує цілу низку страхів та психологічних травм.

Таке покарання провокує цілу низку страхів та психологічних травм. Підвищення голосу н:а дитину, лайка, часті та суворі покарання.

Крім того, страхи загострюватися через напружену ситуацію у сім’ї, наприклад, сварки. Дитина все розуміє, навіть якщо не каже, а її психіка виводить тривогу у такий спосіб.



Страх темряви у дитини / Фото Working Mother​

Що не можна робити, якщо дитина боїться темряви:

соромити, називати боягузом. Страх — природне явище, до того ж відчуття сорому ніяк не допоможе дитині впоратися з уявою;

сварити;

ставитися до розповідей дитини як до дурощів;

висміювати дитину, говорити: «Такий уже дорослий, не вигадуй».

Якщо дитина прийшла до батьків й проситься до них спати, адже боїться "монстра у темному куті", іноді можна їй дозволити залишитися. Проте загалом дитина повинна знати та сприймати як належне, що мама й тато сплять у своєму ліжку, а вона — у власному, окремому. Краще підвестися та посидіти біля її ліжка, доки не засне.

Що робити із сильним страхом

• Залишати двері дитячої кімнати відчиненими. Нехай малюк знає, що ви можете прийти до нього, а він — до вас.

• Придбати нічник. Це не звичайна ввімкнена лампа, а спеціальний ліхтарик з м’яким світлом. Є багато нічників у формі звірят чи героїв казок.

• Обговорити страхи. Будь-кому стає легше, якщо поділитися гнітючими переживаннями з доброзичливим співрозмовником.

• Затишно обставити дитячу кімнату. Оберіть меблі та шпалери разом з дитиною, зробіть на стелі "зоряне небо", яке світиться вночі, а на підлозі — світлу місячну доріжку, по якій вночі можна пройти до туалету.

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• Уявна зброя проти уявного ворога. Вигаданий чарівний меч допоможе малюкові відлякувати від себе уявних-таки "гостей". Якщо не допомагає, треба вдень додатково попрацювати над упевненістю дитини в собі.

• Іграшка-захисник. Лідер у боротьбі зі страхами. Це своєрідний талісман, яким може стати улюблена іграшка. Якщо такої немає, хай дитина сама її вибере, а ви запевните, що ця іграшка охоронятиме від будь-яких злих сил. Також спрацює "чарівна ковдра": якщо сховатися під нею, ніякі жахіття не знайдуть.